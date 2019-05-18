الدفاعات الجوية السورية تستهدف أجساما مضيئة قادمة من اسرائيل وتسقط عددا منها

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية استهدفت أجساما مضيئة قادمة من اسرائيل وأسقطت عددا منها، مشيرة الى ان "الأجسام التي تم إسقاطها قادمة من اتجاه القنيطرة".
من جهة اخرة نقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن "غارات استهدفت مواقعا إيرانية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق".
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