فريد غنام : تصالحت مع عمر لطفي.. وهادشي كيوقع

كشف الفنان المغربي فريد غنام ، أن علاقة الصداقة مع الفنان عمر لطفي عادت لسابق عهدها، بعد صلحهما، وصلح زوجتيهما كذلك.

وصرح فريد غنام ل”اليوم 24″ ، أن علاقته مع عمر لطفي، عادت كما عاهداها الجمهور، مضيفا :” حنا رجال مع بعضنا.. تخاصمنا ودابا تصالحنا بحلول رمضان الشهر الفضيل، وهادشي عادي كيوقع”.

وسبق أن صرح غنام أن عمر لطفي وصفه بأنه يفتقد حس الرجولة الأمر الذي أدى إلى قطيعة بينهما على غرار زوجتيهما.

وأعلنت كل من زوجة عمر لطفي، الفنانة فرح الفاسي، وزوجة غنام، المدونة رباب أزماني، أنهما تصالحتا، بعد مرور مدة على تصريحات الأخيرة التي توضح فيها أنها اتهمتها بالحديث عنها سوء أثناء غيابها.

يذكر أن أسرة غنام وأسرة لطفي، تجمعهما صداقة قوية، كأنهما عائلة واحدة، واختار الانجاب في نفس الوقت.