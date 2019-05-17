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غوارديولا يكشف حقيقة ضم مانشستر سيتي لأنطوان غريزمان

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عثمان رضى 0 تبليغ

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أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه لن يضم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أعلن أخيرا رحيله عن أتلتيكو مدريد نهاية الموسم.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي قبل نهائي كأس إنجلترا السبت أمام واتفورد “ يمكنه أن يهدأ، لسنا مهتمين به لأننا لا نستطيع التعاقد معه”.

وتأتي تصريحات غوارديولا بعدما أكد الفرنسي رحيله عن الروخيبلانكوس، لكن وجهته المقبلة لا زالت غير معروفة.

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وبشأن رحيل ماسيميليانو أليغري عن يوفنتوس، قال إنه لن يكون بديلا له في النادي الإيطالي.

وتساءل “كم مرة علي أن أقول ذلك؟ لن أذهب إلى تورينو. أنا سعيد بالعمل في هذا النادي، ومع هؤلاء الناس”.

 

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