مراكش.. القبض على رجل متلبس بسرقة أحذية المصلين خلال صلاة الجمعة

ألقت المصالح الأمنية بمراكش، ظهر اليوم الجمعة، القبض على ستيني وهو متلبسا بسرقة أحذية المصلين، خلال صلاة الجمعة بأحد مساجد.

وقالت مصادر محلية، أن المتهم ضٌبط بحوزته مجموعة من الأحذية الخاصة بالمصلين، تمكن من سرقتها، من مسجد “الخير” بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش.

وأشار المصدر ذاته، أن الموقوف له عدة سوابق في سرقة أحذية المصلين، و أنه بعد تفتيش المتهم تم الحجز أيضا على مجموعة كبيرة من الأحذية مسروقة من مساجد أخرى بمراكش .

هذا وقد تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل إستكمال البحث التمهيدي، إلى حين عرضه على أنظار العدالة، لتقول كلمتها في حقه .