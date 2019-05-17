تقارير: كريستيانو يتبرع لإفطار الصائمين في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو لإقامة موائد إفطار في رمضان لأهالي غزة.
وبحسب ما نقله عدد من المواقع البرتغالية والدولية مثل telesurtv.net و 9sportpro فقد خصص رونالدو المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة.
وليست تلك المرة الأولى التي يتبرع فيها رونالدو لجمعيات خيرية بالشرق الأوسط، فقد تبرع سابقا لأطفال سوريا وفلسطين أكثر من مرة وشارك في حملات إعلامية دولية لإنقاذ اللاجئين الذين يعانون في المخيمات.
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