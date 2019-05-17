أميركا تتعاقد مع المكسيك وكندا على إعفاءات جمركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيلغي الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، ما يشكل خطوة تسهل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وأضاف ترامب "توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة".
وقبلها تم الإعلان عن بيان مشترك للولايات المتحدة وكندا الذي ينص على التوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن قبل نحو عام.
وعلّق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الجمعة أن اتفاق واشنطن وأوتاوا على إلغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم الكندي يشكل "خطوة كبيرة" نحو المصادقة "في الأسابيع المقبلة" على اتفاق التجارة الحرة الجديد في أميركا الشمالية.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي عقده في هاملتون (أونتاريو) إن "هذه الرسوم على الصلب والألمنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة. من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام" نحو هذه المصادقة التي قد تحصل "في الأسابيع المقبلة".
وتوصلت واشنطن وأوتاوا ومكسيكو إلى اتفاق جديد للتجارة الحرة في 30 أيلول/ سبتمبر بعد مفاوضات شاقة استمرت 13 شهرا. ثم وقعته الدول الثلاث في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر لكنه لا يزال يتطلب مصادقتها.
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