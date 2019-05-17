انت الان تتابع تفاصيل خبر وزيرا الدفاع التركي والقطري يناقشان قضايا الأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:54 مساءً - بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الجمعة التعاون المشترك بين البلدين وأوضاع المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العطية وأكار اليوم الجمعة في مقر وزارة الدفاع في العاصمة التركية أنقرة.

وناقش الوزيران في اجتماع ثنائي سبل التعاون الدفاعي بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي.

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وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوّراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما فيما يخص قضايا الشرق الأوسط.

وتربط الدوحة وأنقرة علاقات استراتيجية مميزة، أَسّست لشراكة تقوم على مبدأي التوافق والتكامل، بتنسيق لا يكتفي بمستويات التمثيل الدبلوماسي التقليدية التي تعارفت عليها مثل هذه الشراكات، بل تعدّته في الحالة القطرية-التركية إلى تنسيق عند أعلى الهرم.

وهذه العلاقة ترجمتها قمم متواصلة جمعت زعيمي البلدين؛ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويعكس ذلك حجمُ الزيارات المتبادلة بينهما، وما ينتج عنها من درجة عالية من التوافق في التعامل مع ملفات مهمة ذات اهتمام مشترك.

وخلال العام الماضي انتقل البلدان إلى التعاون بمنظور أوسع حيث شمل التعاون في مجال المصرفي والتعاون القضائي والبرلماني، وقبله المجال العسكري والأمني والدفاعي.