انت الان تتابع تفاصيل خبر النظام السوري يقول إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 17 مايو 2019 11:54 مساءً - قال النظام السوري إن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بعد خرقها للأجواء السورية.

وقال مصدر أمني من النظام لوكالة "سبوتنيك" الروسية،: إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وكانت عدة انفجارات، دوت مساء اليوم، في العاصمة السورية دمشق، في حين أكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري أن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف "معادية" قادمة من الأراضي المحتلة وأسقطت عدداً منها.

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كذلك أكد مصدر عسكري في جيش النظام السوري أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الجيش بريف دمشق، وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

وبين المصدر أن الأهداف عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية التابعة لقوات النظام بالتصدي لها.

ودأبت "إسرائيل" على قصف مواقع عسكرية لقوات بشار الأسد داخل سوريا، عبر اختراق المجال الجوي السوري من قبل مقاتلاتها الحربية، أو قصفها من الأجواء اللبنانية، دون أي رد سوري.