شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل: النظام القطري عميل مجرم.. ولا يمثل إلا نفسه والان مع التفاصيل
قال المتحدث باسم المعارضة القطرية، إن النظام في بلاده “عميل مجرم”، ولا يمثل الشعب القطري ولا يعبر عن أحلامه وتطلعاته بل لا يمثل إلا نفسه ومجموعة ضيقة من المطبلين والمنتفعين من المال السياسي القطري، مؤكدا أنه وصمة عار على جبين القطريين.
وجاء ذلك في مقطع فيديو علي القناة الخاصة بمجلس خالد الهيل، وهو برنامج يهدف التواصل مع الشعب القطري سواء في الداخل أو الخارج، لتوعيته بجرائم النظام القطري بحق المواطنين الشرفاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة.
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