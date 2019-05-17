شكرا لقرائتكم خبر عن الهيل: سلطة النظام القطري تعتمد على شبكة مرتزقة لمراقبة المواطنيين والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، إن سلطة النظام في الداخل تعتمد على شبكة واسعة من المرتزقة من المقيمين إضافة إلى بعض المواطنين القطريين من كل الفئات مسنودة بمنظومة إلكترونية متطورة تشرف على تشغيلها مجموعة كبيرة من قراصنة غير شرعيين، مؤكدا أن شركات الاتصالات تخضع بالكامل للنظام الذي يراقب كل حركات القطريين حتى مراسلاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم تحويل “المخالفين” إلى التحقيق ثم إلى المعتقلات دون تهاون.

وجاء ذلك في مقطع فيديو علي القناة الخاصة بمجلس خالد الهيل، وهو برنامج يهدف التواصل مع الشعب القطري سواء في الداخل أو الخارج، لتوعيته بجرائم النظام القطري بحق المواطنين الشرفاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة.