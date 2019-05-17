شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية: منظومة الحكم اعتمدت على نظام الحمدين لتثبيت أركانها والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، أن منظومة الحكم في قطر اعتمدت على الحرس القديم متمثلًا بنظام الحمدين لتثبيت أركانها، وذلك على الرغم من وجود مطالبات لحلقة مقربة من أمير قطر "تميم بن حمد" لفك ارتباطه بالتنظيم، مشيراً إلي أن النظام الحالي يتخوف من انضمام أفراد الأسرة بالمعارضة في الخارج، ولذلك أغلبهم مممنوع من السفر إلا بأذونات خاصة تقدم من الديوان الأميري.

وأعلن المعارض القطري خالد الهيل، أمس الخميس، تحويل مجلسه الخاص إلى مجلس عام مفتوح للجمهور يناقش الوضع الداخلي القطري السياسي والاقتصادي والاجتماعي.