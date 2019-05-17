خالد الهيل: الوضع في قطر يختلف عن الصورة التي يروجها النظام

أوضح المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، أن الوضع في قطر يختلف عن الصورة التي يروجها النظام، مؤكدا أن الآلاف من القطريين ممنوعون من السفر والآلاف الآخرين يعانون البطالة، منتقدا إهدار الموارد المالية وثروة الأجيال المستقبلبة على الأنظمة المتطرفة في العديد من الدول على حساب رفاهية الشعب القطري.

جاء ذلك في مقطع فيديو علي القناة الخاصة بمجلس خالد الهيل، وهو برنامج يهدف التواصل مع الشعب القطري سواء في الداخل أو الخارج، لتوعيته بجرائم النظام القطري بحق المواطنين الشرفاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة.