الان تتابع بعد «عرقلة العسكري والمعارضة».. واشنطن تحث على استئناف محادثات السودان فورا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال مسؤول أمريكي، الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحث المجتمع الدولي على ضرور حض الأطراف السودانية على استئناف المحادثات فورا للوصول إلى نتائج مفاهمات.
والخميس، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد مع قوى الحرية والتغيير وتعليق المفاوضات معها لمدة 72 ساعة، وذلك بعد إصابة 7 متظاهرين سودانيين بالرصاص.
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