خالد الهيل: المجلس يهدف لعكس الصورة الحقيقية للقطريين دون تزييف

قال المتحدث باسم المعارضة القطرية "خالد الهيل"، إن مجلسه سيقدم مجموعة من الأفلام الوثائقية، مشيرا إلى أن كل المعلومات ستكون من مصادر موثوقة معتمدة ورصينة لتقدم الحقائق دون تزييف، مضيفًا أن المجلس يهدف إلى عكس الصورة الحقيقية عن الشعب القطري تحت شعار “دعنا نختلف لكن برقي”.

وجاء ذلك في مقطع فيديو علي القناة الخاصة بمجلس خالد الهيل، وهو برنامج يهدف التواصل مع الشعب القطري سواء في الداخل أو الخارج، لتوعيته بجرائم النظام القطري بحق المواطنين الشرفاء والتدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة.