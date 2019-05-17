مركز الملك سلمان للإغاثة يمد يد الخير لكل العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الحادي عشر تنفيذ مشروع إفطار صائم وتوزيع السلال الغذائية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وألبانيا، ومخيمي الأزرق والزعتري بالأردن، وباكستان، وبنجلاديش.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية أيمن المفلح «شراكتنا المثمرة مع مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل كثيرا من معاني الترابط الاجتماعي والإخاء التي تلقى الصدى الإيجابي لما تقدمه من دعم ومساعدة للإخوة الفلسطينيين خلال الشهر الفضيل».

وأعرب مفتي مدينة كوكس بألبانيا إسلام حوجا عن خالص الشكر والتقدير للسعودية ممثلة بالمركز على مساعداتها الغذائية القيمة خلال الشهر الفضيل التي تلبي حاجات الصائمين في جميع مدن ألبانيا خاصة مدينة كوكس.

دعم مركز الملك سلمان للإغاثة

قطاع غزة:

10,000سلة غذائية و34 ألف وجبة جاهزة

الخليل ورام الله:

950 وجبة إفطار

الضفة الغربية:

3,383 سلة غذائية استفاد منها 20,298 فردا

الأردن:

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3,167 سلة رمضانية في مخيمي الأزرق والزعتري

بنجلاديش:

1000سلة غذائية في منطقة كوكس بازار

ألبانيا:

350سلة غذائية

باكستان:

80طنا من التمور

إندونيسيا:

100طن من التمور

اليمن:

1,326 وجبة إفطار للنازحين من صنعاء إلى مخيم الخانق بمديرية نهم

1, 632 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين في مخيم المصنع بمأرب

1, 224 وجبة إفطار جاهزة على النازحين وعابري السبيل بالمهرة