روسيا: سنطور الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إذا فعلت واشنطن ذلك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أن بلاده ستعمل على تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في حال قامت واشنطن بذلك، ولكنها لن تنشرها في المناطق التي لا تتواجد فيها أنظمة الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لافروف قوله للصحفيين «فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فقد أوضح الرئيس بوتين موقفنا، سنرد بالمثل. لقد قامت الولايات المتحدة بتعليق مشاركتها في المعاهدة وأعلنت انسحابها، وهو ما سيكون في خلال ستة أشهر طبقا للاتفاقية».

وتابع «في الثاني من أغسطس من هذا العام، ومن الناحية القانونية، لن تكون الولايات المتحدة قد علقت التزاماتها تجاه المعاهدة فقط، بل ستكون غير مشاركة فيها، وهو ما يلغيها». وقال الرئيس بوتين «إننا سنعمل على تطوير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إذا قامت الولايات المتحدة بذلك، وهي تقوم بذلك بالفعل. لكننا لن ننشئ ولن ننشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي لن تظهر فيها أنظمة أمريكية مماثلة».

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب الولايات المتحدة بإصدار قرار بشأن مستقبل معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة الهجومية النووية.

وتنص المعاهدة على تقليص الترسانات النووية لدى كل جانب إلى 800 منصة إطلاق صواريخ و1550 رأسا حربيا نوويا، وتنتهي المعاهدة في 2021 لكن من الممكن تمديدها.

وأشار خبراء عسكريون إلى ضغط عنصر الوقت، لأن الولايات المتحدة ستشهد في العام المقبل الانتخابات الرئاسية مما سيجعلها تنشغل بالشأن السياسي الداخلي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الثلاثاء الماضي في سوتشي بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنه من الممكن تمديد المعاهدة.