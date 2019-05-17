القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني تستعيدان قعطبة بالضالع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تمكنت القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني بإسناد مقاتلات التحالف العربي من استعادة السيطرة على مدينة قعطبة بمحافظة الضالع جنوبا، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال مصدر ميداني «إن القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني بدآ العمل على تأمين المدينة، وملاحقة الخلايا النائمة، ونفذت عمليات تمشيط واسعة في الأطراف الشمالية لمدينة قعطبة، وفي اتجاه منطقة الفاخر».

وأعلنت قوات الحزام الأمني والمقاومة اليمنية المشتركة، في بيان صحفي أمس إحكام السيطرة الكاملة على مدينة قعطبة شمال محافظة الضالع، بعد أن شنت هجوما عنيفا على ميليشيات الحوثي في مدينة قعطبة من 3 محاور، هي حجر وقعطبة ومريس بدمت، وأكد البيان تحرير مناطق الريبي والعبارى ووادي شداد ومساحة تصل إلى 25 كلم شمال المدينة.

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ولقي القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي الإيرانية أبوالبراء المداني مصرعه خلال معارك خاضتها القوات اليمنية المشتركة والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير قطعبة جنوب البلاد أمس، ويعد المداني من أبرز قيادات ميليشيات الحوثي في جبهة مريس وقعطبة، وكان المسؤول الأول عن المجاميع الحوثية التي تقاتل في هذه الجبهة.

وفي الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها الميدانية للهدنة الأممية في الحديدة باستهداف وقصف الأحياء السكنية ومواقع القوات اليمنية المشتركة. وأطلقت الميليشيات الحوثية 7 صواريخ أرض - أرض ومختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في قصف واستهداف مواقع المقاومة المشتركة داخل الحديدة، ونفذت عملية استهدفت المطار، علاوة على تصعيد القصف والاستهداف والتحركات باتجاه مديريتي حيس والتحيتا جنوب وجنوب شرق الحديدة، ونشرت منصات كاتيوشا وتعزيزات جديدة، بينما نشرت دبابة ومضادات باتجاه الكورنيش، في مظاهر متزايدة للتصعيد بعد يوم واحد من انتهاء جلسة مجلس الأمن الدولي بإثناء غريفيث على خطوات الحوثيين بالانسحاب أحادي الجانب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وبحسب الناطق الرسمي باسم قوات ألوية العمالقة مأمون المهجمي فإن ميليشيات الحوثي شنت هجمات عدة على محاور مختلفة جنوب شرق الحديدة خلال الساعات الماضية، مبينا أن الميليشيات استغلت ليالي ونهار رمضان لشن هجماتها ولنقل أسلحتها وتعزيز قواتها في مختلف محاور محافظة الحديدة.

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