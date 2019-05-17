جيش النظام السوري يقصف إدلب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون إثر قصف جيش النظام السوري على إدلب، وهي إحدى مناطق «خفض التصعيد».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أمس «إن الضحايا هم ثلاثة أطفال ورجل، جراء قصف جوي وصاروخي من جانب قوات النظام السورية استهدف قرية حاس بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وقرية تل كريسيان بريف إدلب الشرقي، وبلدة كفروما».