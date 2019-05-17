السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون إثر قصف جيش النظام السوري على إدلب، وهي إحدى مناطق «خفض التصعيد».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أمس «إن الضحايا هم ثلاثة أطفال ورجل، جراء قصف جوي وصاروخي من جانب قوات النظام السورية استهدف قرية حاس بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وقرية تل كريسيان بريف إدلب الشرقي، وبلدة كفروما».
كانت هذه تفاصيل خبر جيش النظام السوري يقصف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.