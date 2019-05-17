الكويت تعلن حالة الاستنفار وتحذر المنطقة من اندلاع الحرب

حسام رضوان

حذر نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله من أن الوضع الإقليمي الملتهب يدعو إلى القلق واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر.

وقال بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن تسارع وتيرة التصعيد تنبئ بتطورات سلبية من شأنها أن يكون لها تداعيات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى الجلسة السرية التي عقدها مجلس الأمة أمس الخميس، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، مؤكدا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، استعرض المشهد السياسي المتصل بذلك.

وأضاف أن...