الأمم المتحدة: أكثر من 75 ألف نازح جراء معارك طرابلس الليبية

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "أعداد ​النازحين​ جراء القتال بالعاصمة الليبية ​طرابلس​، والمناطق المحيطة بها، بلغ أكثر من 75 ألف شخص"، مشيرةً إلى أنه "تم التحقق من الخسائر البشرية الإضافية، في أعقاب الضربات الجوية على قصر بن غشير جنوب طرابلس الثلاثاء الماضي، حيث تم توثيق مقتل 29 ضحية كلهم مدنيين".

ولفتت إلى أنه "بما أن هذه الأرقام لا تشمل سوى الحالات التي يمكن التحقق منها بشكل فردي على أنها خسائر مدنية، فيجب اعتبارها حدا أدنى"، مشيرةً إلى أنه "اعتبارا من اليوم، تجاوز عدد الأشخاص النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس والمناطق المحيطة 75 ألف شخص، مع نزوح 10 آلاف شخص خلال الأسبوع الماضي وحده".

وأشارت إلى أن "الشركاء الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدة حيثما يسمح الوصول"، موضحةً أن "أكثر من 34 ألف شخص تلقوا المساعدة حتى الآن، ومع ذلك فإن الوصول والتمويل غير ​الكافيين​ يعوقان عمليات الاستجابة التي نقوم بها".