أوصت ​السفارة الأميركية​ في ​إندونيسيا​، مواطنيها بالبلد الأخير بالابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، تخوفا من حدوث أعمال إرهابية تزامنا مع إعلان نتائج ​الانتخابات الرئاسية​ الأسبوع المقبل، داعيةً مواطنيها في إندونيسيا بالابتعاد عن المناطق المزدحمة، وتجنّب الاقتراب من التظاهرات، بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، الأربعاء المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أميركا بإندونيسيا حذرت رعاياها من تهديدات محتملة مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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