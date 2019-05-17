جاويش أوغلو: تركيا تجري تنقيبًا في المتوسط ضمن جرفها القاري

أكد وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ أن "عمليات تنقيب ​سفينة​ فاتح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتم ضمن الجرف القاري ل​تركيا​" وأطلع نظراءه في الدول دائمة العضوية ب​مجلس الأمن​ ودول ​الاتحاد الأوروبي​، على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط.

وشدد على أن "الدعم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي لإدارة الشطر الرومي من قبرص لا يتماشى مع القانون الدولي".