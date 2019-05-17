جاويش أوغلو: تركيا تجري تنقيبًا في المتوسط ضمن جرفها القاري

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو أن "عمليات تنقيب سفينة فاتح في الحوض الشرقي للبحر المتوسط تتم ضمن الجرف القاري لتركيا" وأطلع نظراءه في الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي، على موقف تركيا بشأن التنقيب في شرق المتوسط.
وشدد على أن "الدعم الذي يبديه الاتحاد الأوروبي لإدارة الشطر الرومي من قبرص لا يتماشى مع القانون الدولي".
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