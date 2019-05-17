الحكومة المغربية: لم نُدل بأي تصريح عن التطورات السياسية في الجزائر

نفى الناطق الرسمي باسم ​الحكومة المغربية​، ​مصطفى الخلفي​، "أن يكون رئيس الحكومة، ​سعد الدين العثماني​، قد أدلى بأي تصريح عن التطورات السياسية في ​الجزائر​"، مشيراً إلى أن "العثماني لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية"، مضيفاً: "رئيس الحكومة اكتفى بالتعبير عن أمنيته بفتح الحدود بين البلدين".

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