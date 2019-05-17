النشرة: دورية اسرائيلية خرقت الخط الازرق عند مجرى الوزاني ودخلت الى أحد المنتزهات

افاد مراسل النشرة في حاصبيا بأن "​دورية اسرائيلية​ مؤلفة من 6 عناصر تجاوزت السياج التقني والخط الازرق عند مجرى نهر ​الوزاني​ ودخلت الى احد المنتزهات وعلمت على تفتيشه ومن ثم غادرت المكان".

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