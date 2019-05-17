سرحان: النائب العام التمييزي بالإنابة تحرّك بقضية الاسمر وكلّف قسم المباحث الجنائية لمباشرة التحقيقات

أكد وزير ​العدل​ ​ألبير سرحان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من المؤسف أن يتم التعرض بهذا الشكل المستنكر لقامة وطنية ودينية كبيرة كالبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​، لاسيما وأنّه أصبح في دنيا الحق والنائب العام التمييزي بالإنابة تحرّك وكلّف ​قسم المباحث الجنائية​ المركزية لمباشرة التحقيقات، ليبنى على الشيء مقتضاه".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.