ترامب: الاتحاد الأوروبي يعاملنا معاملة أسوأ من الصين ولكن الفرق أنه أصغر حجما

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ يعاملنا معاملة أسوأ من ​الصين​ ولكن الفرق أنه أصغر حجما". من جهى أخرى، أكد ترامب أن "التقارير الصحافية عن وجود عدم رضى عن اداء فريق الامن القومي هي محض هراء"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ومستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون يقومان بعمل رائع ولست غاضبا منهما واتخذ القرار باستقلالية تامة لكن الإعلام الزائف يصورنا وكأننا على خلاف وهذا الإعلام الزائف تسبب بإرباك إيران".

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