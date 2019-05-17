افاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ عن "سماع دوي انفجارات في غرب دمشق". ولفت مراسلنا الى ان "الدفاعات الجوية السوربة تصدت لأهداف معادية في أجواء غرب العاصمة دمشق و​ريف دمشق​ الجنوبي الغربي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سماع دوي انفجارات في غرب دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.