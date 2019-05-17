مصادر للنشرة: الاجسام المضيئة غرب دمشق هي عبارة عن طائرة اسرائيلية مسيرة تم اسقاطها

افادت مصادر سورية للنشرة بأن "الاجسام المضيئة التي تم اكتشافها جنوب غرب العاصمة السورية دمشق هي عبارة عن ​طائرة​ اسرائيلية مسيرة دخلت من جهة ​الجولان​ وتم اسقاطها بوسائط الدفاع الجوي السورية". وفي وقت سابق أفاد مراسل "​النشرة​" في ​سوريا​ عن "سماع دوي انفجارات في غرب دمشق". ولفت مراسلنا الى ان "الدفاعات الجوية السوربة تصدت لأهداف معادية في أجواء غرب العاصمة دمشق و​ريف دمشق​ الجنوبي الغربي".

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