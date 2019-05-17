الدكاش: لا يكفي الاسمر اي اعتذار بل عليه ان يقدم استقالته فورًا

أكّد النائب ​شوقي الدكاش​ في بيان "أنني صُدمت كما صُدم آلاف المواطنين بالكلام الموثق الصادر عن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ وفيه إهانات غير مقبولة للبطريرك الكاردينال الراحل، ايقونة الكنيسة، ​مار نصرالله بطرس صفير​"، مشيرًا إلى "أنني اذا تجاوزت الموقف المسيحي وحتى الانساني في احترام حرمة الموت، الا انني لا يمكنني ان اتجاهل موقع الاسمر في تمثيل العمال في ​لبنان​"..

ولفت الدكاش إلى أنه "لا يكفي منه اي اعتذار وتلاوة فعل الندامة، بل عليه ان يقدم استقالته فورًا لانه لا يمكن لرجل في موقع المسؤولية ان ينحدر الى هذا المستوى من الكلام، ولا يمكن ائتمانه على تمثيل شرائح كبيرة من اللبنانيين. وانني ادعو ​القضاء اللبناني​ الى اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.