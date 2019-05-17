قاطيشا:‏كلام الأسمر يوجه إهانة وشتيمة قاسية إلى كل اللبنانيين

إعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبة قاطيشا​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "‏كلام رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ يوجه إهانة وشتيمة قاسية إلى كل اللبنانيين، ويجب التعامل معه على هذا الأساس".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.