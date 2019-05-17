إعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "كلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر يوجه إهانة وشتيمة قاسية إلى كل اللبنانيين، ويجب التعامل معه على هذا الأساس".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا:كلام الأسمر يوجه إهانة وشتيمة قاسية إلى كل اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.