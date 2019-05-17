ضباط وعسكريون متقاعدون بعكار نظموا وقفة تضامنية مع زملائهم برياض الصلح

نظم عدد من الضباط والعسكريين المتقاعدين وقفة تضامنية مع زملائهم المتقاعدين المعتصمين في رياض الصلح، وذلك عبر إضاءة الشموع عند نصب شهداء الجيش على مستديرة العبدة على المدخل الحنوبي لعكار.
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