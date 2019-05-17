ضباط وعسكريون متقاعدون بعكار نظموا وقفة تضامنية مع زملائهم برياض الصلح

نظم عدد من الضباط و​العسكريين المتقاعدين​ وقفة تضامنية مع زملائهم المتقاعدين المعتصمين في ​رياض الصلح​، وذلك عبر إضاءة الشموع عند نصب ​شهداء الجيش​ على ​مستديرة العبدة​ على المدخل الحنوبي لعكار.

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