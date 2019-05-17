ماريو عون: ما صدر عن رئيس الإتحاد العمالي مستهجن ومرفوض

علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المسيء بحق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، قائلا: "ما صدر عن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مستهجن ومرفوض والإعتذار غير كاف،المحاكمة والإقالة الفورية".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
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