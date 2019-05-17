إخماد حريق داخل مستودع فيلا بكسروان وإسعاف ثلاثة أصبيوا بضيق تنفس

تمكنت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية من اخماد حريق إندلع في مستودع داخل فيلا في فتقا بكسروان.
وطالت النيران الجدران الخارجية للفيلا وقسما من أرجائها الداخلية، وقد أصيب جراء الحريق ثلاثة اشخاص من سكان الفيلا بضيق تنفس وعملت الفرق على تقديم الإسعافات الأولية لهم.
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