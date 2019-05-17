إخماد حريق داخل مستودع فيلا بكسروان وإسعاف ثلاثة أصبيوا بضيق تنفس

تمكنت فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ من ​اخماد حريق​ إندلع في مستودع داخل فيلا في فتقا ب​كسروان​.

وطالت النيران الجدران الخارجية للفيلا وقسما من أرجائها الداخلية، وقد أصيب جراء الحريق ثلاثة اشخاص من سكان الفيلا بضيق تنفس وعملت الفرق على تقديم الإسعافات الأولية لهم.