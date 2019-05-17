ردّ مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسم على الكلام الذي صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فقال "إننا فوجئنا بالكلام المنحط بحق غبطة أبينا المثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ولم نكن ننتظر من رئيس الاتحاد أن يصل بمستوى كلامه المتدني الى هذه الدرجة"، مشيرًا إلى أنه "عندما يتكلم أحد بصِغر عن رجالات كبار أمثال غبطة البطريرك صفير فهو لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية، ولا ينفع بعد إطلاق الاهانات وكلام السوء التلطي وراء إعتذار وأعذار كمثل المزاح وزلّة اللسان، بئس هذا الزمن".
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو كسم ردا على الأسمر: عندما يتكلم أحد بصِغر لا يستحق البقاء في موقع المسؤولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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