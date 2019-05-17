إعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى انه "في توقيتها وفي قائلها وفي مضمونها المثير للاشمئزاز وفي من تناولت من مقام، تعتبر إساءة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مما لا يمحى بالاعتذار، بل بالاستقالة الفورية التي لا تلغي إمكانية الملاحقة"، مضيفا:"انت تمثل العمال، والعمال هم اشرف من في مجتمعنا، فها انت تهينهم كلهم قبل إهانة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر عقيص :إساءة بشارة الأسمر لا تمحى بالاعتذار بل بالاستقالة الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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