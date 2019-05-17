عقيص :إساءة بشارة الأسمر لا تمحى بالاعتذار بل بالاستقالة الفورية

إعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "في توقيتها وفي قائلها وفي مضمونها المثير للاشمئزاز وفي من تناولت من مقام، تعتبر إساءة رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ مما لا يمحى بالاعتذار، بل بالاستقالة الفورية التي لا تلغي إمكانية الملاحقة"، مضيفا:"انت تمثل العمال، والعمال هم اشرف من في مجتمعنا، فها انت تهينهم كلهم قبل إهانة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.