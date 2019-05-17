وزير الثقافة: ندعو جميع اللبنانيين لزيارة المتحف الوطني

اشار وزير الثقافة ​محمد داوود​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف يوم غد السبت ندعو جميع اللبنانيين لزيارة ​المتحف الوطني​ رمز وحدة اللبنانيين وحارس تاريخهم المشترك".

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