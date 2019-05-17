رد امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلام رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر المسيء بحق البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير، قائلا: "لم يعد مسموحا السكوت عن اشخاص فقدوا كل الاخلاق، هل يقبل من يمثلهم ان يبقى ممثلا لهم من تجاوز كل الادبيات، اهذا من يطالب بحقوقكم؟ فاسقطوه لانه هو من يسقطكم ولا شئ يعلو على المطالبة باحترامكم لنفسكم".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر كرم عن كلام الاسمر: أهذا من يطالب بحقوقكم؟ اسقطوه لانه هو من يسقطكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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