قيومجيان: على الاسمر الاستقالة والا سأطالب الحكومة باتخاذ إجراءات بحقه

أكد وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى انه "على رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ بشاره الأسمر الاستقالة فوراً من منصبه كرئيس للاتحاد العمالي العام وإلا سأطالب ​مجلس الوزراء​ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإقالته"، مضيفا:"عمال ​لبنان​ وكل ​الشعب اللبناني​ يطالبك بالرحيل الى حيث تستحق: مزبلة التاريخ، فلا يمكن للأسفاف وعديمي القيم والأخلاق أن يستمروا في منصب عام".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.