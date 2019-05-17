واكيم ردا على الاسمر: المطلوب واضح وهو الاستقالة الفورية

إعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ​عماد واكيم​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "بيانات الاعتذار لم تف بالمطلوب ولن تعيد الامور الى ما قبل كلمات العار الصادرة عن رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​".

وشدد واكيم على ان "المطلوب واضح وهو الاستقالة الفورية، والاهم من الاستقالة ربط بعض الالسنة الناطقة كفرا واهانة بحق رمز ومرجع روحي اعطي له مجد ​لبنان​ وصنع امجاد ​الاستقلال​ الثاني".

وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ باستهزاء.