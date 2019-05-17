إعتبر عضو كتلة الجمهورية القوية النائب عماد واكيم في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "بيانات الاعتذار لم تف بالمطلوب ولن تعيد الامور الى ما قبل كلمات العار الصادرة عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر".
وشدد واكيم على ان "المطلوب واضح وهو الاستقالة الفورية، والاهم من الاستقالة ربط بعض الالسنة الناطقة كفرا واهانة بحق رمز ومرجع روحي اعطي له مجد لبنان وصنع امجاد الاستقلال الثاني".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم ردا على الاسمر: المطلوب واضح وهو الاستقالة الفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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