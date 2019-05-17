النشرة: اصابة شخص خلال اشكال تخلله اطلاق نار بمخيم عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "اشكالا وقع في ​مخيم عين الحلوة​ تطور الى عراك واستخدام آلات حادة مما ادى الى اصابة شخص بجروح حيث نقل الى ​مستشفى​ النداء الانساني". كما سمع ​اطلاق نار​ في ​الشارع الفوقاني​ للمخيم.

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