معوض: لاقالة بشارة الاسمر من منصبه وانزال اشد العقوبات به

دعا رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي القضاء والاجهزة المعنية إلى أن "يتحملوا مسؤولياتهم فورًا بتوقيف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد الجرم المشهود بالتطاول السافر على غبطة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير ومحاكمته وفق القوانين المرعية الإجراء وإنزال أشد العقوبات به، وإلى إقصائه فورًا من قيادة الاتحاد العمالي العام ولن نقبل بأقل من ذلك".
وإنتشر على مواقع التواصل الإجتماع مقطع مصور للأسمر على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم وهو يتعرض فيه للبطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير باستهزاء.
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