حزب العمّال البريطاني : المحادثات بشأن إتفاق الخروج من الإتحاد الأوروبي إنتهت !

وكالات- ذكر زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين اليوم الجمعة 17 ماي 2019 أن المحادثات بين حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي وحزب العمال بشأن التوصل إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي "وصلت لأبعد ما يمكن أن تصل إليه".

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