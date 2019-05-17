وكالات- نقل مهدي نموش الذي حكم عليه في مارس الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بإعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، إلى فرنسا أمس الأربعاء 16 ماي 2019 كما أعلن مصدر قضائي، مؤكدا بذلك نبأ نشرته مجلة "ليكسبريس الفرنسي" الأسبوعية.
وتم تسليم "الجهادي الفرنسي" البالغ من العمر 34 عاما إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في إحتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.
وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إنه وضع في التوقيف الإحترازي في هذا السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكيا سلّمت فرنسا مهدي نموش المتهم بإحتجاز صحافيّين بسوريا في 2013 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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