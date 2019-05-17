بلجيكيا سلّمت فرنسا مهدي نموش المتهم بإحتجاز صحافيّين بسوريا في 2013

وكالات- نقل مهدي نموش الذي حكم عليه في مارس الماضي في بلجيكا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بإعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، إلى فرنسا أمس الأربعاء 16 ماي 2019 كما أعلن مصدر قضائي، مؤكدا بذلك نبأ نشرته مجلة "ليكسبريس الفرنسي" الأسبوعية.

وتم تسليم "الجهادي الفرنسي" البالغ من العمر 34 عاما إلى فرنسا لمواصلة التحقيق في دوره المفترض في إحتجاز أربعة صحافيين فرنسيين في سوريا في 2013 و2014.

وقال مصدر في إدارة سجن مو-شوكونان إنه وضع في التوقيف الإحترازي في هذا السجن.