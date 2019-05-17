شركات سعودية تضخ مليارات الدولارات فى مشروعات الطاقة المتجددة بمصر

كشفت شركة الفنار السعودية عن تعاقدها على تنفيذ عدة مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية عبر محطات الشمس والرياح بمصر بقدرة 1.6 جيجاوات.

وتعتزم الشركة السعودية ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار حتى عام 2021 من بينها 250 مليون دولار لتدشين محطة لتوليد الكهرباء عبر الرياح فى مصر.

وفى وقت سابق، قالت شركة الفنار السعودية إنها انتهت من بناء محطة للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان جنوبى مصر، والتى تعتبر باكورة النشاط الاستثمارى للشركة فوق الأراضى المصرية بقطاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وتسعى شركة الفنار، التى تأسست عام 1976، ضمن أهدافها الاستراتيجية للتقليل

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من الآثار الضارة بالبيئة التى قد تنتج عن صناعة الطاقة، والعمل على إيجاد مصادر بديلة ونظيفة للطاقة، من خلال وحدة التطوير والاستثمار التى تمتلكها الشركة، لإدارة وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة والمتضمنة كلاً من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة العضوية وطاقة الحرارة الجوفية.

قبيل ثلاثة أشهر، وتزامنًا مع انعقاد جلسات مجلس الاعمال السعودى المصرى بالقاهرة فى فبراير الماضى، قال الدكتور عبدالله بن محفوظ نائب رئيس المجلس، إن حجم استثمارات الحكومة السعودية عبر

صندوق الاستثمارات العامة فى مصر بلغ 10 مليارات دولار، من بينها مشروع لشركة «أكوا باور» السعودية، التى تقوم بتنفيذ مشروع محطة الأقصر لتوليد الكهرباء، باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية فى جمهورية مصر العربية، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع فى كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وفى المقابل تنامت المشروعات المصرية بالمملكة ليصل عددها إلى ألف وثلاثمائة مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف مليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصرى مائة فى المائة.

ويبلغ عدد الشركات السعودية فى مصر نحو 5338 شركة، وتصل قيمة الاستثمارات السعودية فى مصر لنحو 54 مليار دولار بينها استثمارات حكومية وشركات خاصة.