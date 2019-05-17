وجهت دولة الإمارات خلال شهر رمضان، مساعدات إنسانية لـ 83 دولة فى العالم، للمساهمة فى رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين، الذين يعانون فى ظل الأزمات والكوارث التى تواجهها بلدانهم، وذلك عبر تخصيص 21 مليوناً و810 آلاف درهم لتنفيذ هذه البرامج التى يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 مواطناً.
ووضعت الإمارات اللاجئين السوريين فى دول الجوار السورى فى مقدمة أولويات المساعدات الرمضانية لتحسين ظروفهم، إلى جانب المتأثرين من الأحداث الطارئة وأزمة الغذاء فى الدول الأفريقية والآسيوية، وذلك من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتى.
ويستفيد من زكاة الفطر 128 ألفاً، إلى جانب 16 ألفاً
وتأتى اليمن فى مقدمة الدول التى تتلقى مساعدات، حيث بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 نحو 18٫06 مليار درهم إماراتى، استفاد منها ما يزيد على 17 مليون يمنى، منهم 11 مليون طفل و3٫2 مليون من النساء.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر رمضان.. الإمارات تقدم مساعدات لـ83 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.