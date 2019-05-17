خلال شهر رمضان.. الإمارات تقدم مساعدات لـ83 دولة

وجهت دولة الإمارات خلال شهر رمضان، مساعدات إنسانية لـ 83 دولة فى العالم، للمساهمة فى رفع المعاناة عن الفقراء والمحتاجين، الذين يعانون فى ظل الأزمات والكوارث التى تواجهها بلدانهم، وذلك عبر تخصيص 21 مليوناً و810 آلاف درهم لتنفيذ هذه البرامج التى يستفيد منها مليون و435 ألفاً و966 مواطناً.

ووضعت الإمارات اللاجئين السوريين فى دول الجوار السورى فى مقدمة أولويات المساعدات الرمضانية لتحسين ظروفهم، إلى جانب المتأثرين من الأحداث الطارئة وأزمة الغذاء فى الدول الأفريقية والآسيوية، وذلك من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتى.

ويستفيد من زكاة الفطر 128 ألفاً، إلى جانب 16 ألفاً

يستفيدون من مشروع كسوة العيد، ويستفيد من مشروع إفطار الصائم خارج الدولة مليون و291 ألف شخص.

وتأتى اليمن فى مقدمة الدول التى تتلقى مساعدات، حيث بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 نحو 18٫06 مليار درهم إماراتى، استفاد منها ما يزيد على 17 مليون يمنى، منهم 11 مليون طفل و3٫2 مليون من النساء.