تضاعف عدد طالبي اللجوء في كندا خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2017؛ وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم من قبل وكالة الإحصاء الكندية.
وبلغ عدد طالبي اللجوء في عام 2015 - وهو العام الذي وصل فيه رئيس الوزراء جستن ترودو إلىسدة الحكم - إلى 16 ألف شخص، حيث ارتفع هذا العدد إلى 50 ألف شخص في عام 2017.
وواصل عدد طالبي اللجوء في الارتفاع بالبلاد في عام 2018، ولكن بوتيرة أقل؛ ليصل عددهم
وتظهر بيانات وكالة الإحصاء أن طالبي اللجوء هم في معظمهم من الذكور، وأن المعدل العمري في أوساطهم أدنى من المعدل العمري في كندا.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد عدد طالبي اللجوء في كندا بين عامي 2015 و2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.