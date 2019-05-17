تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين في محافظة ديالى

أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق رئيسي في قضاء خانقين.

وذكر المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية

نيوز - أن "الاستخبارات وبالتنسيق مع الفرقة الخامسة مشاة، تمكنت من العثور على العبوة بعد ورود معلومات دقيقة، عن مكانزرعها، ثم قامت بمعالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسي بدون خسائر".وأضاف أن "العبوة تم زراعتها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين، المارين على الطريق المؤدي إلى قرية خضران، ناحية قره تبة التابعة لقضاء خانقين".