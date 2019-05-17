السفارة السعودية في أنقرة تدعو المواطنين إلى التواصل معها لمعرفة مصداقية شركات العقار

دعت السفارة السعودية في تركيا المواطنين المستثمرين في تركيا ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتابعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.
وأكدت السفارة في بيان لها، أنها تلقت شكاوى واستفسارات من المستثمرين حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين.
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