13 قتيلاً في هجوم لـ "بوكو حرام" شرق تشاد

قتل 13 من سكان قرية في شرق تشاد الخميس، في هجوم لمسلحين من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، وفق ما أفادت السلطات المحلية الجمعة.

وهاجم الإرهابيون قرية سيلية الواقعة على بعد 40 كلم من مدينة بول كبرى مدن منطقة بحيرة تشاد.

وقال ديمويا سويبيبي الأمين العام لمنطقة بحيرة تشاد، إن "الهجوم وقع في الساعة السادسة صباحاً. وقتل عناصر بوكو حرام أربعة اشخاص هم مختار القرية وأسرته، وأحرقوا قسماً من القرية، قبل قتل تسعة أشخاص آخرين قبل رحيلهم".

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وأضاف أن الجيش لم يسعفه الوقت للتدخل. وتابع أن "عناصر بوكو حرام يتحركون عادة ليلاً لتحديد الأهداف. وفي هذه الحال فاجأوا في وقت مبكر جداً القرويين خلال النوم واثناء شهر رمضان". وأورد أن "قواتنا المسلحة تواصل عملية التمشيط في المنطقة، ونعزز حضور قواتنا فيها".

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وأحصيت سبعة هجمات على الأقل للتنظيم الإرهابي في تشاد منذ بداية 2019. وفي شمال شرق نيجيريا، قُتل 14 مدنياً الخميس، في هجمات للجماعة الإرهابية على قرى في ولايتي بورنو واداماوا، بحسب مسؤولين.