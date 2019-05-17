إيطاليا تطلب من سفينة إنقاذ العودة بمن فيها من المهاجرين إلى تونس

طلبت الحكومة الإيطالية من سفينة شحن تابعة لمنظمة "سي وتش" الإغاثية الألمانية، التوجه بمن فيها من المهاجرين إلى تونس.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الجمعة في روما، إن السفينة "سي وتش 3" احترمت تعليمات الشرطة الخاصة بالتوجه نحو تونس.

كانت السفينة سمحت يوم الأربعاء الماضي بصعود 65 مهاجراً إلى متنها قبالة السواحل الليبية، من بينهم خمسة من الرضع والأطفال الصغار.

وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني مجدداً، أن السفينة لن ترسو في إيطاليا، مضيفاً أن "هذه السفن لا تنقذ المهاجرين، بل تنقلهم، لذا سيعاملون على هذا الأساس. ستبقى الموانئ الإيطالية مغلقة أمام تجار البشر".

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وقالت منظمة "سي وتش" اليوم الجمعة، إن السفينة وجدت نفسها أمام المياه الإقليمية لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وتوقع المتحدث باسمها روبين نويجيباور، أن "يكون الرسو على شواطئ لامبيدوزا قريباً، فالوضع الطبي على متن السفينة سيء". وأضاف أن امرأة أصيبت بحروق وتحتاج علاجاً على اليابسة.

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